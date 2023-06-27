Стоимость проезда в электричках изменится в Самарской области с 1 июля 2023

Проезд в самарских электричках подорожает уже на этой неделе Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самарской области изменится стоимость проезда в электричках. Новые тарифы начнут действовать с субботы, 1 июля 2023 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, предельный максимальный уровень тарифа на участках Самара – Зубчаниновка, Мирная – Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – Ягодная при наличном и безналичном расчете составит 25 рублей. В пределах первых 10 км пути – 17 рублей. За каждый последующий километр пути будет прибавляться по 1,67 рубля при наличном расчете и по 1,6 рубля при безналичном.

Тарифы на скорый поезд «Ласточка» на тех же самых участках будут другими: 44 рубля за наличку и по безналу, в пределах первых 10 км пути – 23 рубля, за каждый последующий километр – по 2,3 рубля. Стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц будет составлять 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.

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