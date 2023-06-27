В Самаре пройдет фестиваль-пикник ЭКО.LIVE 1 июля 2023

ЭКО.LIVE - это благотворительный фестиваль, связанный с экологической тематикой / Фото: vk.com/eco.live63

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самаре состоится первый благотворительный фестиваль-пикник на экологическую тематику ЭКО.LIVE. Он пройдет в парке Дружбы с 11:00 до 18:00. Все средства, собранные в рамках мероприятия, пойдут на помощь приютам для бездомных животных.

Фестиваль будет поделен на несколько зон: ярмарка, выставка животных от проекта «ДоброХвост» и зона лектория, состоящая из двух частей. На сцене запланированы выступления танцевальных студий, мастер-классы и открытый микрофон.

Кроме того, на фестивале можно будет избавиться от старых вещей, будет работать пункт приема проекта «Вагон». Также в парке Дружбы 1 июля разместится пункт приема проекта «ЭкоКнига», куда можно будет принести старые и ненужные издания. Также во время мероприятия будет работать пункт приема нескоропортящихся продуктов. В дальнейшем их направят в благотворительный фонд для социально незащищенных граждан.

Подробнее узнать о фестивале и его программе можно здесь.

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