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НовостиПроисшествия27 июня 2023 8:39

В Самарской области водитель легковушки после столкновения влетел в дорожный знак

Пострадавшего доставили в медучреждение
Алена ПРОВКИНА
Машина влетела в знак. Фото: ГУ МВД России по региону

Машина влетела в знак. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области водитель легкового автомобиля на скорости врезался в опору дорожного знака. Пострадавшего доставили в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 43-летний водитель был за рулем «Lada Granta» ехал по улице Громовой в сторону улицы Матросова. Во время движения автомобилист нарушил правила движения и столкнулся с автомобилем «Peugeot» под управлением 39-летнего водителя. После столкновения отечественная легковушка влетела в бордюр и на опору дорожного знака.

В результате столкновения, пострадал водитель иномарки. Его доставили в медицинское учреждение, ему назначили амбулаторное лечение.