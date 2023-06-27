В Самаре женщина инвестировала мошенникам более 7 млн рублей

Потерпевшая обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местная жительница стала жертвой мошенников. Потерпевшая вложилась в инвестиционный проект.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая увидела проект в одном из мессенжеров. Разрекламированные инвестиции стали интересны самарчанке и она стала получать в чате отчеты, как быстро растет ее капитал. Женщина пыталась вывести деньги, но бот не отреагировал на запросы, а сотрудники техподдержки перестали выходить на связь. За 16 дней «инвестиций» она потеряла 7 208 500 рублей.

Только потом женщина поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.