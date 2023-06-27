Дмитрий Азаров выступил на заключительном заседании весенней сессии Самарской губдумы

Глава региона поблагодарил парламентариев за продуктивную совместную работу в течение весенней сессии / Фото: Дмитрий Бурлаков

Во вторник, 27 июня 2023 года, прошло заключительное заседание весенней сессии Самарской губернской думы. В работе областного парламента принял участие глава региона Дмитрий Азаров.

Открывая заседание, губернатор поблагодарил депутатов и жителей Самарской области за проявленные консолидацию и патриотизм, а также за поддержку президента России Владимира Путина. Также Дмитрий Азаров поблагодарил парламентариев за продуктивную совместную работу в течение весенней сессии.

- Мы с вами многое сделали сообща, чтобы добиться намеченных целей. Несмотря на непростое для страны время, мы смогли адаптировать региональную экономику к новым реалиям, обеспечить дальнейшее развитие Самарской области, - отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в настоящее время в губернии реализуются более 200 инвестпроектов. Общий объем вложений составляет 1,4 трлн рублей. Ежегодно в Самарской области создаются по 10 тысяч новых рабочих мест. Губернатор напомнил, что на ПМЭФ-2023 были подписаны несколько соглашений на общую сумму более чем 100 млрд рублей (одно из них – создание на территории ОЭЗ «Тольятти» кластера беспилотной авиации). В регионе дополнительно будут созданы свыше 5,5 тысяч рабочих мест.

Губернатор отметил, что дальнейшая работа будет продолжаться в условиях санкционного давления, поэтому трудиться нужно будет еще более эффективно и сплоченно. В планах – продолжение работы по реализации нацпроектов, в основе которых идеи и пожелания жителей; и увеличение объемов соцподдержки.

- В этот непростой период нужна максимальная внутренняя мобилизация каждого. Она будет передаваться нашим землякам, вселять в них уверенность в завтрашнем дне. Уверен, наше взаимодействие в дальнейшем будет служить достижению целей национального развития России, процветанию Самарской области, созданию условий для опережающего развития региона во благо наших земляков, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатскому корпусу.

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