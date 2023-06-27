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НовостиОбщество27 июня 2023 9:41

Самарский врач напомнил о профилактике рака легких

Горожанам рекомендуют отказаться от курения
Алена ПРОВКИНА
Врач рассказала о факторах развития заболевания

Врач рассказала о факторах развития заболевания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач рассказал о профилактике рака легких. В структуре заболеваемости рак легкого занимает 3 место.

По информации министерства здравоохранения, жителям рекомендуют отказаться от курения, правильно питаться, лечить хронических болезней. Врач-методист отделения медицинской профилактики Самарского онкологического диспансера Ирина Окунева отметила, что рак легкого – наиболее распространенное злокачественное образование. При этом, женщины болеют раком в 6 раз реже мужчин. Средний возраст пациентов – 65 лет.

Среди факторов выделяют: хронические воспалительные процессы в бронхах и легких, генетическая предрасположенность, загрязненность атмосферного воздуха или работа, связанная с вредными химическими веществами.