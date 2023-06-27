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НовостиОбщество27 июня 2023 10:20

В Самаре подключили к воде еще 14 домов на улице Красносельской

В областной столице действует две программы
Алена ПРОВКИНА
Дома подключили к водоснабжению. Фото: РКС-Самара

Дома подключили к водоснабжению. Фото: РКС-Самара

В Самаре к воде подключили еще несколько домов в Промышленном районе. Активные жители и управляющий микрорайоном действовали вместе, чтобы получить удобства домах.

По информации «РКС-Самара», воду подключили сразу в 14 домов на улице Красносельской. В областной столице действуют сразу две программы «Вода с улицы – в дом» и губернаторский проект «СОдействие», по которому жители могут получить софинансирование общественных инициатив.

Благодаря совместной активной работе, на улице Красносельской построили водопроводную линию, диаметр которой составил 160 мм. Все 14 домов уже подключены к системе и их жители перестали ходить с ведрами на улицу с водой.