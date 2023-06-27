В Самаре изымут квартиры у жильцов двух домов на улице Венцека

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся

в Самарском районе в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке площадью 178 квадратных метров. Там на ул.Ленинской, 24/ ул. Венцека, 106 расположен многоквартирный дом. У жильцов изымут квартиру № 1 площадью 26 кв. м и № 1а площадью 40,3 кв. м.

В границах вышеуказанных улиц изымут также земельный участок площадью 132 квадратных метров, а из многоквартирного дома по улице Венцека, 102 изымут квартиру № 3, площадь которой составляет 46,2 кв. м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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