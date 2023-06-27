В Самарской области не будут отменять школьные выпускные

Выпускные в самарских школах отменять не планируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области решили ограничить проведение публичных мероприятий. Такое решение в понедельник, 26 июня 2023 года, принял оперштаб региона. «КП-Самара» узнала, скажется ли эта мера на школьных выпускных.

- В документе идет речь о публичных мероприятиях. Выпускные относятся к массовым. Кроме того, выпускные проводят органы государственной власти и подведомственные им структуры, поэтому они попадают в исключения, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, проведение публичных мероприятий ограничили в Самарской области в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Запрет будет действовать до особого распоряжения. Он не распространяется на мероприятия, проводимые органными госвласти региона, органами МСУ и подведомственными им организациями, а также на публичные мероприятия, проводимые согласно законодательству о выборах и референдумах.

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