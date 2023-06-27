Техническая готовность поликлиники в Волгаре в Самаре достигла 70%

Завершить строительство объекта планируется уже в этом году. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре продолжается строительство поликлиники в микрорайоне Волгарь. Объект возводят в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева. Техническая готовность здания достигла 70%. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– Специалисты занимаются устройством внутренних сетей электроснабжения, электроосвещения, слаботочных сетей и сетей вентиляции. Также ведется укладка плитки, монтаж дверей, устройство потолков, монтаж кондиционеров, отделка стен, устройство наружных кабелей энергоснабжения, – пояснили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, новая поликлиника будет рассчитана на 700 посещений в смену. В ее состав войдут помещения инфекционного приема с отдельными зонами входа. Жители смогут получать помощь по таким направлениям, как терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология.

Завершить строительство объекта планируется уже в этом году.

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