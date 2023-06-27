В Самаре проконтролировали работы по благоустройству дворов в Кировском районе

В городе проводят работы по благоустройству. Фото: мэрия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. В областной столице реализуется программа нацпроекта «Жилье и городская среда».

По информации городской администрации, глава Кировского района и жители проконтролировали ход работ по благоустройству на территории на улице Стара Загора, 184 и 186. Согласно проекту, во дворе отремонтируют проезд, проведут устройство освещение. Также на участке продолжается установка детской площадки и асфальтирование тротуаров.

Горожане стали инициаторами благоустройства. Жители совместно принимают решение о необходимости проводимых работ.