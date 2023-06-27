В сквере «Самарец» обустраивают фонтан с подсветкой

Фонтан приведут в порядок в рамках благоустройства общественного пространства / Фото: t.me/depgorhoz

В областной столице продолжается благоустройство сквера «Самарец». В настоящее время рабочие занимаются обустройством фонтана с подсветкой. Они уже приступили к облицовке чаши. Об этом сообщает департамент городского хозяйства и экологии.

Среди других работ, которые планируется провести в сквере: обустройство тротуаров с плиточным покрытием, замена бортового камня, устройство пандуса, устройство газона с автополивом, установка скамеек на чугунных ножках, урн и светодиодных светильников, обновление входной группы с аркой. Также в «Самарце» намечены работы по озеленению: посадка цветов и кустарников.

Напомним, сквер хотят оформить в стиле послевоенного времени – конца 40-х годов. Территорию общественного пространства разделят на прогулочную часть и выставочную. Завершить все работы планируется до 1 сентября 2023 года.

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