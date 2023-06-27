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НовостиОбщество27 июня 2023 11:13

В Самарской области закончили ремонт дороги возле Красного Яра

Протяженность ремонтируемого участка составила 5,3 км
Ирина СИНЕГУБОВА
На автомобильной дороге установили новые дорожные знаки.

На автомобильной дороге установили новые дорожные знаки.

Фото: правительство Самарской области

В 2023 году в Красноярском районе Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт участка региональной трассы «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка.

Его протяженность составила 5,3 км. Специалисты провели работы по рекультивации земель, укреплению обочин и откосов земляного полотна. Также было обновлено дорожное покрытие, пересечения и примыкания.

На автомобильной дороге установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение. Региональная трасса дублирует федеральную трассу М-5 «Урал» на участке между районными центрами Красный Яр и Сергиевск, а также входит в туристический маршрут.

Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта отремонтируют 97 участков автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью 345,5 км.

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