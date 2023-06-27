В Самарской области закончили ремонт дороги возле Красного Яра

На автомобильной дороге установили новые дорожные знаки. Фото: правительство Самарской области

В 2023 году в Красноярском районе Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт участка региональной трассы «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка.

Его протяженность составила 5,3 км. Специалисты провели работы по рекультивации земель, укреплению обочин и откосов земляного полотна. Также было обновлено дорожное покрытие, пересечения и примыкания.

На автомобильной дороге установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение. Региональная трасса дублирует федеральную трассу М-5 «Урал» на участке между районными центрами Красный Яр и Сергиевск, а также входит в туристический маршрут.

Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта отремонтируют 97 участков автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью 345,5 км.

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