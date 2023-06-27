В Самарской области мужчина зарезал супружескую пару из-за упрека в долгом возврате долга

Житель Ягодного более 60 раз ударил супругов ножом и кулаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд вынес приговор жителю села Ягодное Ставропольского района. Его признали виновным в жестоком убийстве соседей – он изрезал супружескую пару ножом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все случилось 1 августа 2022 года. Селянин пришел к соседу вернуть долг. Тот принял деньги, но упрекнул его в задержке. Мужчины стали ругаться. Гость вспылил и набросился на оппонента с кулаками и ножом. Он нанес соседу более 40 ударов. Травмы оказались смертельными. Желая скрыть преступление, мужчина решил расправиться и с женой односельчанина. Он 22 раза ударил женщину ножом.

После того как оба супруга скончались, мужчина похитил из их дома мобильные телефоны и планшет стоимостью 29 300 рублей. Забрал он и чужие банковские карты, с которых потом снял часть денег.

Суд приговорил жителя Ягодного к 19 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, в интересах сына погибших с мужчины взыскали 3 млн рублей – компенсацию морального вреда. Пока решение в законную силу не вступило.

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