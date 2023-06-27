Стало известно, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома

Интерес к частному домостроению в России растет. Фото: https://ru.freepik.com/author/zinkevych.

Появилась статистика по выданным кредитам на загородную недвижимость в первом полугодии 2023 года. В основном покупкой и строительством индивидуальных домов занимались мужчины: по данным банка ВТБ, за период январь-июнь на них пришлось 54% проведенных сделок. При этом более 70% заемщиков состояли в официальном браке.

В среднем оформляют ипотеку на строительство или покупку готового дома в возрасте 38 лет. Причем примерно каждый второй заемщик состоит в браке, около четверти никогда не были женаты, 3% клиентов разведены. Средний размер одного кредита по итогам первого полугодия составил около 6,5 млн рублей. Для сравнения, год назад этот показатель держался на уровне 4,9 млн рублей.

При оформлении ипотеки на строительство дома клиенты в основном отдают предпочтение хозяйственному способу выполнения работ. В первом полугодии самостоятельно возвести объекты планировали 68% заемщиков, а остальные 32% намерены привлечь к строительству профессиональную подрядную организацию. При этом клиенты, получившие ипотеку на уже готовые дома, приобретали объекты площадью в среднем 166 квадратных метров.

- Интерес к частному домостроению в России растет ускоренными темпами. Только в нашем банке за первые шесть месяцев 2023 года объем продаж ипотеки на загородную недвижимость почти в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года и примерно в три раза – января-июня рекордного 2021 года. Опережающая динамика спроса на индивидуальные дома объясняется сочетанием сразу нескольких факторов: изменившимися предпочтениями россиян на фоне пандемии и перехода целого ряда компаний на постоянный режим удаленной работы, распространением на сегмент ИЖС льготной ипотеки, а также повышением активности банков и застройщиков в этом сегменте, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.