В Самаре перевернулся легковой автомобиль из-за серьезной аварии на 116 км

Об аварии сообщили очевидцы. Фото: "ЧП Самара"

В Куйбышевском районе Самары местные жители поделились кадрами серьезной аварии. Из-за столкновения перевернулся легковой автомобиль.

Судя по опубликованным данным в социальных сетях, авария произошла на пересечении улиц 40-лет Пионерии и Калининградской. В результате столкновения, один из автомобилей перевернулся набок. О пострадавших и причинах аварии пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» отправила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, также ночью 27 июня стало известно о смертельной аварии. Из-за столкновения легковушек погибло 6 человек.