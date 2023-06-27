Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 11:40

В Самаре чиновников через суд обязали отремонтировать ул. Ново-Вокзальную

Прокуроры нашли на проезжей части многочисленные выбоины
Анастасия ФИЛАТОВА
Дефекты необходимо устранить на участке от ул. Победы до ул. Вольской

Дефекты необходимо устранить на участке от ул. Победы до ул. Вольской

Фото: Google. Карты.

В Самаре прокуратура подала иск в суд против чиновников. Поводом стало плохое состояние проезжей части на улице Ново-Вокзальной.

- Была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе нее были выявлены многочисленные дефекты в виде выбоин по улице Ново-Вокзальной от Победы до Вольской и на всем протяжении улицы Ново-Вокзальной в Промышленном районе, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Прокуратура внесла представление в адрес главы района об устранении выявленных нарушений. Однако никакой ответной реакции не последовало. Тогда сотрудники надзорного ведомства подали иск в суд. По итогу рассмотрения заявления служители Фемиды обязали администрацию Самары организовать работы по устранению дефектов. Сделать это необходимо в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.