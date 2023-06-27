В Самаре чиновников через суд обязали отремонтировать ул. Ново-Вокзальную

Дефекты необходимо устранить на участке от ул. Победы до ул. Вольской Фото: Google. Карты.

В Самаре прокуратура подала иск в суд против чиновников. Поводом стало плохое состояние проезжей части на улице Ново-Вокзальной.

- Была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе нее были выявлены многочисленные дефекты в виде выбоин по улице Ново-Вокзальной от Победы до Вольской и на всем протяжении улицы Ново-Вокзальной в Промышленном районе, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Прокуратура внесла представление в адрес главы района об устранении выявленных нарушений. Однако никакой ответной реакции не последовало. Тогда сотрудники надзорного ведомства подали иск в суд. По итогу рассмотрения заявления служители Фемиды обязали администрацию Самары организовать работы по устранению дефектов. Сделать это необходимо в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

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