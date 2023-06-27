Пятиклассница из Тольятти победила во всероссийском экоконкурсе

В конкурсе участвовали работы по экотематике. Фото: МТС.

Подведены итоги всероссийского экологического конкурса «Лаборатория Zoo», организованного образовательным проектом «Поколение М» цифровой экосистемы МТС.

В нем принимали участие дети и подростки 6 – 14 лет со всей России. Ребята слушали рассказы ученых о разных природных зонах и их обитателях и создавали творческие работы на экотематику. Из сотен работ, загруженных на сайт, главным призом жюри отметило работы тольяттинской школьницы Алины Бахитовой. Ее вместе с другими призерами ждет поездка в Московский зоопарк и мастер-класс от его сотрудников.

Юная художница закончила пятый класс. Она хорошо учится, любит рисовать, готовить вместе с мамой и бабушкой домашнюю выпечку и кататься на велосипеде. Алина ведет свой канал, в котором рассказывает о творчестве и делится интересными историями из жизни своей морской свинки Марфуси. О конкурсе узнала в телеграм и приняла активное участие. Девочка сделала несколько макетов, представляющих среду обитания разных животных – снежного барса, тигра, северных оленей и орангутангов.

- Ребята из Самарской области всегда принимают активное участие в творческих конкурсах «Поколение М». Наши победители выставлялись в Третьяковской галерее, выступали на концертах со звездами, выпускали модные коллекции. Нас радует отклик детей и на такие серьезные темы, как экология. В прошлом году в число победителей экоконкурса вошел юный художник из Сызрани. В этом году мы поздравляем Алину, уверен, ее пример вдохновит других ребят на участие в наших образовательных программах, – прокомментировал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.