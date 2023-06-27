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НовостиОбщество27 июня 2023 11:43

Прокуратура обнаружила нарушения на детских площадках в Самаре

На игровых комплексах были найдены следы вандализма, а части конструкций сгнили
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Нарушения выявлены в Промышленном районе

Нарушения выявлены в Промышленном районе

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура обнаружила нарушения при содержании детских площадок в Самаре. Они были выявлены в Промышленном районе. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– На территории Промышленного района расположены 492 дворовые территории, на которых установлено свыше 4,3 тыс. малых архитектурных форм. Однако местные власти не проводят мероприятия по их по контролю и техническому обслуживанию, – рассказали в городской прокуратуре.

Проверка показала, что на площадках есть следы вандализма, некоторые конструкции сгнили, на покрытии имеются повреждения. В результате в адрес главы района было внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений закона. Оно находится на рассмотрении.

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