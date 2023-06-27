Под Самарой выловили гигантского сома в июне 2023 года

Фотографии самарец опубликовал на своей официальной странице. Фото: Александр Фурсов (https://vk.com/id349606332)

В Самарской области местный житель выловил вблизи берегов гигантского сома. В регионе продолжается сезон рыбалки.

Местный житель поделился фотографией улова на своей странице в социальных сетях. Александр Фурсов рассказал, что ловил сома на тизер – приманку для вертикальной проводку, он хорошо подошла для ловли с использованием квоков (специальных погремушек в виде бисера). Счастливчик признался, что не первый раз смог выловить такую крупную рыбу.

Ранее мужчина публиковал фотографии с сомом, длина которого достигла 195 сантиметров, а вес – 48 килограмм.