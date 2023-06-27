В Самаре не нашли подрядчика для нового этапа работ по строительству метро

На необходимые услуги готовы были выделить около 2 миллиардов рублей. Фото: администрация Самары

В Самаре не состоялись торги по поиску подрядчика для проведения очередного этапа работ по строительству станции метро «Театральная». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчика искало «Управление капитального строительства» Самарской области. На необходимые услуги готовы были выделить около 2 миллиардов рублей. Так, начальная цена контракта составляла 2 028 701 850 рублей.

Однако, подрядчик найден не был, несмотря на то, что заявки были присланы. Основанием признания торгов несостоявшимися стало то, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке все поданные заявки отклонили.

Напомним, в списке возможных работ предполагались земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, устройство переходов сетей и трубопроводов через препятствия, устройство искусственных сооружений, а также дноуглубительные и водолазные работы.

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