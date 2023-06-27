В Самаре построят новую дорогу от Московского шоссе до ул. Солнечной

В Самаре объявили публичные слушания по проекту планировки территории под размещение новой дороги Фото: Яндекс. Карты

В Самаре планируют построить новую дорогу от Московского шоссе до улицы Солнечной. Речь идет о продлении улицы XXII Партсъезда. Объявлены публичные слушания по документации по планировке территории. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Публичные слушания проведут с 27 июня по 22 июля 2023 года. Экспозиция демонстрационных материалов будет представлена в администрации Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, д. 20). Ознакомиться с ней можно будет с 6 по 17 июля в рабочие дни. Предложение по проекту можно будет направлять в письменном или электроном виде в адрес районной администрации.

Напомним, обустройство дороги на участке от Московского шоссе до улицы Солнечной – это только первый этап реконструкции улицы XXII Партсъезда. Второй этап предполагает обновление проезжей части от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. Протяженность одного отрезка составит около 505 метров, другого – 184 метра. На них сделают четыре полосы движения, разделительные полосы и тротуары шириной 2-3 метра.

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