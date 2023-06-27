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НовостиПроисшествия27 июня 2023 12:21

В Самарской области мужчина убил бывшую жену топором

Он нанес погибшей множество ударов по голове и телу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ближайшие годы сельчанин проведет в колонии

Ближайшие годы сельчанин проведет в колонии

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области суд поставил точку в уголовном деле в отношении жителя Волжского района. Мужчину обвиняли в жестоком убийстве бывшей супруги. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия произошла 15 ноября 2022 года. Суд установил, что сельчанин поссорился с экс-супругой, после чего схватил топором и бросился на женщину. Он нанес погибшей множественные удары по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 106 УК РФ «Убийство». Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.