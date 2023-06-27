Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 12:37

В Самаре сеть супермаркетов засудили за обман покупателей и неверную информацию в ценниках

Посетители сообщали, что стоимость товаров отличается от итоговой суммы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В суд обратились представители Роспотребнадзора

В суд обратились представители Роспотребнадзора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре известную сеть супермаркетов уличили в обмане покупателей. Выяснилось, что в торговых точках были обнаружены ошибки в ценниках. Информация отражена на сайте Октябрьского районного суда.

Из материалов следует, что в декабре 2021 года один из покупателей увидел на сайте магазина информацию о скидках на средство для стирки. Его стоимость равнялась 115,95 рублям за штуку. Самарец планировал купить 27 упаковок в торговой точке на проспекте Ленина, 1, но там стоимость товара оказалась выше. Согласно материалам дела, покупателю сообщили об ошибке в ценнике.

Похожая ситуация произошла в марте 2022 года. Покупатель купил чай в магазине на улице Галактионовской, 35г. Однако стоимость товара, указанная в ценнике, отличалась от суммы в чеке. Отмечается, что эти случаи – не единичные.

В результате региональный Роспотребнадзор обратился в суд, который встал на сторону истца. Администрацию торговой сети обязали доводить до покупателей полную и достоверную информацию о товарах, их стоимости, весе и объеме. Помимо этого, они должны разместить решение на доске информации в торговых точках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.