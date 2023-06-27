В Самаре сеть супермаркетов засудили за обман покупателей и неверную информацию в ценниках

В суд обратились представители Роспотребнадзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре известную сеть супермаркетов уличили в обмане покупателей. Выяснилось, что в торговых точках были обнаружены ошибки в ценниках. Информация отражена на сайте Октябрьского районного суда.

Из материалов следует, что в декабре 2021 года один из покупателей увидел на сайте магазина информацию о скидках на средство для стирки. Его стоимость равнялась 115,95 рублям за штуку. Самарец планировал купить 27 упаковок в торговой точке на проспекте Ленина, 1, но там стоимость товара оказалась выше. Согласно материалам дела, покупателю сообщили об ошибке в ценнике.

Похожая ситуация произошла в марте 2022 года. Покупатель купил чай в магазине на улице Галактионовской, 35г. Однако стоимость товара, указанная в ценнике, отличалась от суммы в чеке. Отмечается, что эти случаи – не единичные.

В результате региональный Роспотребнадзор обратился в суд, который встал на сторону истца. Администрацию торговой сети обязали доводить до покупателей полную и достоверную информацию о товарах, их стоимости, весе и объеме. Помимо этого, они должны разместить решение на доске информации в торговых точках.

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