В Самаре взяли под охрану здание министерства культуры Самарской области

Объект находится на улице Фрунзе Фото: Яндекс.Карты

Здание министерства культуры Самарской области взяли под охрану. Соответствующий приказ подготовили в региональном УГООКН. Документ размещен на сайте правительства губернии.

Из документации следует, что под охрану было взято само двухэтажное здание, фундамент, наружные и внутренние капитальные стены, композиционное построение и декор главного фасада.

Напомним, здание, о котором идет речь, находится на улице Фрунзе, 106 в Самаре. Оно было построено в 1860-1870 годах и является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Кириллова». Сейчас в помещении работает региональное министерство культуры.

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