Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный

Двигатели, произведенные специалистами "ОДК-Кузнецов", отработали штатно Фото: Роскосмос.

Во вторник, 27 июня 2023 года, с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Пуск состоялся в 14:34 по московскому времени и прошел успешно. Его обеспечили двигатели, произведенные на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов».

- Серийные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях ракеты-носителя, отработали без замечаний. Все прошло штатно, - сообщили в пресс-службе завода.

Отметим, «Союз-2.1б» запустили вместе с гидрометеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3, а также с 42 российскими и иностранными попутными малыми спутниками. Как сообщили в Роскосмосе, носитель отработал штатно. Разгонный блок «Фрегат» уже отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит космические аппараты на заданные орбиты.

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