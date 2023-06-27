В Самаре отменили фестиваль-пикник ЭКО.LIVE в парке Дружбы

Фестиваль в парке Дружбы перенесли на неопределенный срок / Фото: parki-samara.ru

В Самаре отменили благотворительный фестиваль-пикник ЭКО.LIVE. Он должен был состояться в субботу, 1 июля 2023 года, в парке Дружбы. Его не будут проводить из-за запрета на публичные мероприятия.

– Мы вынуждены перенести фестиваль-пикник на неопределенный срок. Надеемся, что в скором времени ситуация стабилизируется, – сообщили организаторы.

Напомним, решение о введении в Самарской области ограничения на проведение публичных мероприятий было принято 26 июня 2023 года. Цель этой меры – усиление общественной безопасности. Отметим, что запрет не распространяется на мероприятия, проводимые органами власти региона и органами местного самоуправления. К примеру, выпускные в школах отменять не планируется.

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