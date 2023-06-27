Павел Пиковский рассказал об уникальной коллаборации с самарским хором на Грушинском фестивале

Повел Пиковский выступит на Грушинском фестивале несколько раз Фото: скриншот видео

Гостей юбилейного Грушинского фестиваля-2023 ждет необычный сюрприз. Известный музыкант Павел Пиковский выступит на Мастрюковских озерах вместе с хором Solaris, который насчитывает 27 участников. Они уже приступили к репетициям. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Идея совместного выступления хора и Павла Пиковского принадлежит самарским активистам. Музыкант, услышав предложение, сразу согласился. Как выяснилось, в детстве он сам пел в церковном хоре. Артист сказал, что ему будет очень интересно поучаствовать в этом проекте.

Уникальная возможность послушать, как Павел Пиковский споет различные композиции вместе с самарским хором, будет только у гостей Грушинского фестиваля. Концерт состоится в полночь 30 июня 2023 года.

Отметим, что на юбилейной «Груше» Павел Пиковский выступит не один раз. В полночь 29 июня он выйдет на сцену в составе группы «Необарды», в полночь 30 июня – в составе группы «Хьюго» и с самарским хором Solaris, а также днем 1 июля – в рамках проекта «Рука в руке и вечером (в 22:00) – в рамках гала-концерта на сцене-гитаре.

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