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НовостиОбщество27 июня 2023 13:48

Открытая тренировка для родителей и детей с ОВЗ состоится в Тольятти 1 июля 2023 года

Принять участие в ней смогут все желающие
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мероприятие пройдет в сквере им. Жилкина

Мероприятие пройдет в сквере им. Жилкина

В субботу, 1 июля 2023 года, родители и дети с ОВЗ смогут принять участие в тренировке, которая пройдет в Тольятти. Мероприятие состоится по адресу ул. Юбилейная 8, летняя сцена в сквере им. С.Ф. Жилкина напротив библиотеки. Информацию сообщили организаторы.

Тренировку проведет опытный тренер. Все желающие научатся новым упражнениям, которые смогут самостоятельно повторить дома. После тренировки участники пообщаются, посмотрят интересные презентации, примут участие в фотосессии и пикнике.

Вход на мероприятие свободный. С собой нужно взять воду и коврики. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.