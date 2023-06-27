Мужчина и двое детей пострадали в ДТП с «перевертышем» на ул. Калининградской в Самаре

Иномарка врезалась в отечественную легковушку и опрокинула ее на бок Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности ДТП с «перевертышем» на улице Калининградской в Самаре. Там утром во вторник, 27 июня 2023 года, столкнулись Volkswagen Touareg и «Лада Гранта».

- Авария произошла около 10 часов утра. По предварительным данным, ее спровоцировал водитель иномарки, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения отечественная легковушка не удержалась на колесах и завалилась на левый бок. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы получили 42-летний водитель «Гранты» и двое его пассажиров: 8-летняя девочка и 9-летний мальчик. Их доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится проверка.

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