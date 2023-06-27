В Самарской области завершили ремонт первого участка региональной дороги в Красноярском районе

Работы велись на участке протяженностью 5,3 км Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершен ремонт первого участка трассы «Урал» — Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка в Красноярском районе. Специалисты привели в порядок 5,3 км дороги. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– Дорожники провели работы по рекультивации земель, укреплению обочин и откосов земляного полотна, ремонту дорожного покрытия, пересечений и примыканий. На участке были установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, – пояснили областные власти.

Напомним, дорога является дублером трассы М-5 – она проходит на участке между районными центрами Красный Яр и Сергиевск. Работы здесь были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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