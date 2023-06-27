В Самаре мобилизованный попался на хранении наркотических веществ

Недавно суд вынес военнослужащему приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор в отношении одного из военнослужащих. Мужчину уличили в хранении наркотиков. Информацию сообщили в пресс-службе Самарского гарнизонного военного суда.

В преступлении был уличен военнослужащий, призванный по мобилизации. Выяснилось, что 27 апреля 2023 года мужчина купил наркотическое вещество общей массой 1,02 грамма, что относится к значительному размеру. Осужденный хранил наркотики, чтобы в дальнейшем их употребить.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 25 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.