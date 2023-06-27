На данный момент более 1,5 тысяч выпускников удостоены золотой медали. Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 27 июня, губернатор Дмитрий Азаров вручил выпускникам Самарской области медали «За особые успехи в учении». Их получили победители олимпиад и всероссийских конкурсов, лауреаты именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей, ребята, получившие высший балл на ЕГЭ. Всего – 25 человек.

– Я очень надеюсь, что вы свое будущее будете связывать с родной землей. Хочу подчеркнуть, что качество образования в Самарской области сегодня успешно конкурирует с ведущими университетами РФ по различным направлениям. Уровень образования в регионе очень высоко оценивается, – обратился к виновникам торжества глава региона.

В этом году 11 класс окончили 11 752 жителя Самарской области. 188 выпускников набрали 100 баллов по 8 учебным предметам, в том числе 14 школьников – сразу по двум.

Глава региона рассказал медалистам о перспективных направлениях развития региона, где в будущем они смогут применить свои таланты. В области рекордно низкий уровень безработицы, создаются новые производства и, соответственно, рабочие места, развивается малое и среднее предпринимательство. Интерес к региону проявляют инвесторы. Ведется работа по созданию производства беспилотных летательных аппаратов, в недавно открытом конструкторском бюро ведущего авиакосмического предприятия «ОДК-Кузнецов» будут проектироваться новые двигатели для всей страны, запускаются новые производства в сфере медицины, увеличивается количество рабочих мест благодаря строительству новых объектов здравоохранения в городе и на селе, реализуются меры поддержки молодых специалистов. Дмитрий Азаров также ответил на вопросы, которые ему задали ребята.

Школьники, в свою очередь, выступили с инициативой – они предложили предусмотреть поощрение для педагогов, чьи ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ. Дмитрий Азаров одобрил идею и поручил министерству образования и науки региона проработать данный вопрос.