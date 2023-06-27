В Самарской области гадалки и попрошайки заплатят штраф за приставание к прохожим

Сумма штрафа варьируется от 1 до 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Самарской губернской думы приняли поправки в региональный закон, запрещающий приставание к прохожим. Речь идет о профессиональных попрошайках, гадалках и т.д. Теперь их навязчивое поведение может караться штрафом.

– Приставание к прохожим в общественных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Под приставанием понимается хватание прохожих за руку, одежду, преграждение пути в целях купли-продажи, обмена, гадания, попрошайничества, – следует из решения комитета по законодательству.

Сумма штрафа составит до одной до двух тысяч рублей. В случае повторного нарушения – от четырех до пяти тысяч рублей.

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