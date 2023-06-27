В Самаре трое подростков напали на бездомного мужчину

Инцидент произошел на улице Чернореченской Фото: скриншот с видео

Во вторник, 27 июня, жителей Самары возмутил инцидент, произошедший на улице Чернореченской. Около дома №6 подростки напали на бездомного. Информацию в соцсетях сообщили очевидцы.

– Нападавших было трое. Бездомный просто сидел на лавочке,а они начали брызгать в его перцовкой. Один из молодых людей бил мужчину веткой, а после пнул со всей силы, – поделились самарцы.

Произошедшим заинтересовались в полиции. Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, по факту публикации проводится проверка. Следственно-оперативная группа уже выезжала на место происшествия.

– Полицейские опросили очевидцев, информация не подтвердилась. Сообщения из медицинских учреждений зарегистрированы не были, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, ранее подобная ситуация произошла в Сергиевском районе. Группа местных подростков напала на пенсионера. Они избили мужчину за сделанное замечание, а после заставляли встать на колени и просить прощения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вставай на колени и проси прощения»: в Самарской области толпа подростков избила пенсионера

В Самарской области школьники избили пенсионера за сделанное замечание (подробности)