В Тольятти мужчины вынесли из павильона быстрого питания продукты и тостер-гриль

Подозреваемые были задержаны в течение суток Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские в течение суток задержали подозреваемых в краже. Преступление было совершено в павильоне быстрого питания. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

О происшествии в полицию сообщил администратор. Он рассказал, что неизвестные вынесли из помещения продукты, напитки и тостер-гриль для приготовления фастфуда. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что воры проникли в павильон, разбив окно. По отпечаткам пальцев они вышли на подозреваемых. Ими оказались 34-летний местный житель и его 40-летний приятель из Чапаевска. Они признали свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.