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НовостиОбщество27 июня 2023 17:58

Елена Лапушкина проинспектировала детские сады и школы Самары

Все образовательные учреждения были отремонтированы в последние годы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
После объезда мэр встретилась с педагогами, учениками и родителями. Фото: Елена Лапушкина

После объезда мэр встретилась с педагогами, учениками и родителями. Фото: Елена Лапушкина

Во вторник, 27 июня, глава Самары Елена Лапушкина осмотрела школы и детские сады, которые были отремонтированы и возвращены в систему образования в последние годы. В числе таких учреждений – детсады на ул. Осетинская, в Долотном переулке, на ул. Запорожской, а также школа в Октябрьском районе.

– В процессе эксплуатации любого объекта могут появляться те или иные замечания. Искренне рада, что серьезных замечаний к состоянию учреждений нет, все выявленные недочеты будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств до начала нового учебного года, – рассказала Елена Лапушкина.

После осмотра мэр также встретилась с педагогами, учениками и родителями и ответила на интересующие вопросы.

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