Многие самарцы спокойно относятся к испытательному сроку на работе

Горожане рассказали о своем отношении к испытательному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре половина местных жителей спокойно относится к испытательному сроку при приеме на работу. Немногие горожане чувствуют себя некомфортно.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 46% опрошенных относятся к испытательному сроку хорошо, 39% - с пониманием. Респонденты отмечают, что проверка – это время не только для работодателя, но и для сотрудника. У 12% самарцев этот период вызывает негативные эмоции. Горожане считают, что понять способности человека можно за три дня, а не за три месяца.

Специалисты подчеркивают, что мужчины чаще женщин относятся к испытательному сроку с неодобрением.