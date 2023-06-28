В Самарской области оператора связи оштрафовали за пропуск вызова с подменного номера

Подменный номер использовался для дистанционного мошенничества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти оператора связи привлекли к административной ответственности за пропуск вызова с подменного номера. Прокуратура Комсомольского района провела проверку и обнаружила нарушения.

— В июне 2022 года оператор пропустил в свою сеть трафик из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Этот подменный номер использовался для дистанционного мошенничества, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В результате телефонного звонка у 45-летнего жителя Тольятти похитили 350 тысяч рублей. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Его рассмотрели и назначили оператору связи наказание в виде штрафа. Теперь он должен будет выплатить 600 тысяч рублей.