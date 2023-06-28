«Самарский День поля – 2023» прошел в Кинельском районе

В рамках программы прошли деловые мероприятия, демонстрационный показ, мастер-класс. Фото: минсельхозпрод Самарской области
В Кинельском районе Самарской области впервые прошел «Самарский День поля – 2023». Оно состоялось на опытном поле самарского государственного аграрного университета в п. Угорье. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В ходе Дня поля были продемонстрированы главные достижения в сфере отечественной селекции и семеноводства зерновых культур, а также сельскохозяйственного машиностроения.
Мероприятие проводится для тех, кто формирует урожай, обеспечивает продовольственную безопасность области и страны. Демонстрационные делянки были представлены различными сортами культур, разработанными самарскими учеными.
В рамках программы прошли деловые мероприятия, посвященные процессам импортозамещения в сельскохозяйственном секторе, а также демонстрационный показ сельскохозяйственной и поливальной техники, мастер-класс по закладке зерна в рукав.
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