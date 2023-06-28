В Самару придет сильная магнитная буря 8 июля 2023 года

Город накроет магнитная буря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 8 июля 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день метеочувствительные самарцы могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия: головной болью и слабостью. Помимо этого, может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Горожанам рекомендуют больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, также местным жителям рассказали, когда в город вернется летнее тепло. Жара придет нескоро.