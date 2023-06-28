Делегация Ирана заинтересовалась сотрудничеством с Самарским университетом

Иран хотел бы выстроить отношения с Самарской областью и открыть новую эру сотрудничества. Фото: Самарский университет имени Королева

В понедельник, 26 июня 2023 года, в Самарскую область прибыла делегация из Ирана во главе с замруководителя Иранского космического агентства. Она посетила университет имени академика С.П. Королева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Мы очень рады приветствовать вас в Самарской области. Уверен, что взаимодействие с Ираном выйдет на новый этап развития. Промышленность региона представлена в нескольких отраслях: авиа- и ракетостроение, нефтехимия, автомобилестроение и станкостроение, металлообработка и электронные системы. Мы будем рады сотрудничать по каждой из них, - обратился к гостям из Ирана заместитель министра промышленности Самарской области Сергей Тишин.

Делегации Ирана рассказали об образовательном потенциале университета в области аэрокосмических технологий, а также об экономическом потенциале Самарской области. Гости выразили заинтересованность в построении отношений с регионом и в открытии новой эры сотрудничества.

Особенный интерес члены делегации проявили к образовательным программам освоения космоса как для студентов, так и для опытных специалистов. Представителям Ирана рассказали о конкретных видах обучения и программах профессиональной переподготовки.

- Сегодня у нас учится почти тысяча студентов из 71 страны мира. Для них у нас реализуются программы как на русском, так и на английском языках. Также иностранцы могут учиться в аспирантуре университета и защитить диссертацию на соискание степени PhD, - отметил ректор вуза Владимир Богатырев.

В завершении визита стороны поделились пожеланиями о разработке «дорожной карты» – перечня мероприятий в рамках сотрудничества между космическим агентством республики и Самарским университетом.

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