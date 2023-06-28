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НовостиОбщество28 июня 2023 5:10

Почти 80% самарцев считают себя счастливыми людьми

Горожане ответили на вопросы аналитиков
Алена ПРОВКИНА
Наличие высокого дохода делает многих счастливыми

Наличие высокого дохода делает многих счастливыми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре большинство местных жителей считают себя счастливыми людьми. Однозначно несчастными себя называют только 8% респондентов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 8 из 10 опрошенных считают себя счастливыми, каждый четвертый – убежден в этом, а 54% выбрали ответ «скорее счастлив». Скорее несчастными считают себя 13% респондентов. При этом, специалисты отмечают, что высокий доход способствует появлению ощущения полной гармонии.

Среди горожан, зарабатывающих больше 80 тысяч рублей, больше полностью счастливых, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей.