На Грушинском фестивале в 2023 году не будут продавать алкоголь

Грушинский фестиваль в этом году пройдет с 29 июня по 2 июля. Фото: grushinfestival.ru

В 2023 году на торговой поляне Грушинского фестиваля в Самарской области будет запрещена продажа всего алкоголя, в том числе и пива. Это связано с требованиями безопасности, сообщили организаторы фестиваля «КП-Самара».

— Мы хотим, чтобы наш юбилейный фестиваль стал праздником для всех и не был омрачен никакими негативными событиями. Мы делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя в безопасности, — отметила директор фестиваля Анна Шарафиева.

Согласно положению, на поляну нельзя проносить алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества или стимуляторы, оружие, огнеопасные и пиротехнические изделия, сигнальные ракеты. Также запрещены планеры, дроны, воздушные змеи, духовые приспособления для извлечения звуков и пропагандистские материалы.

Напомним, юбилейный Грушинский фестиваль в этом году пройдет с 29 июня по 2 июля на фестивальной поляне Мастрюковских озер. Организаторы ждут более 50 тысяч гостей и обещают организовать безопасность на высоком уровне.

Так, въезжающие машины будут досматривать, в том числе с помощью металлодетекторов, на поляне будут дежурить кинологи с собаками, сотрудники органов правопорядка, МЧС, медицина катастроф, скорая помощь. Помимо этого, установлен спасательный пост на пляже Волги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парусная регата, спектакль и ретро-путешествие: что ждет гостей Грушинского фестиваля в 2023 году

Появилась программа юбилейного Грушинского фестиваля в 2023 году (подробности)

В Самарской области 29 июня 2023 года запустят «Грушинский экспресс»

Ретро состав доставит пассажиров до фестивальной поляны (подробности)

В Самару на Грушинский фестиваль-2023 приедут тюменские барды

Мероприятие посетят около 60 любителей авторской песни из Тюмени (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.