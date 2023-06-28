От электричек до поляны гостей доставят бесплатные шаттлы

Бесплатные шаттлы довезут гостей на Поляну Грушинского фестиваля с 29 июня по 2 июля 2023 года. Как сообщили журналисту "КП"-Самара" в министерстве транспорта, для подвоза зрителей организовано два бесплатных маршрута.

Первый будет отправляться от поселка Прибрежный (ул. Партизанская, 19) до фестивальной поляны. Доехать до Прибрежного из Самары можно на маршрутном такси. Интервал отправления шаттла - по мере наполняемости. Второй маршрут будет отправляться от железнодорожной платформы им. Валерия Грушина также до фестивальной Поляны. В Прибрежном при заполнении парковок на Поляне будут организованы дополнительные платные стоянки.

Расписание движения синхронизировано с электричками, прибывающими на станцию. Все электрички в направлении Самара-Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе Валерия Грушина. Им смогут воспользоваться все желающие, чтобы не нести тяжелые вещи. Также маршруты будут удобны семьям с детьми, маломобильным гражданам.