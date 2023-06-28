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НовостиОбщество28 июня 2023 5:44

Иностранца оштрафовали за езду на Kia Optima по пешеходной зоне набережной Самары

Нарушитель развозил инструменты строителям, которые ремонтировали набережную
Ирина СИНЕГУБОВА
По словам мужчины, ездить по пешеходной зоне ему якобы разрешил работодатель.

По словам мужчины, ездить по пешеходной зоне ему якобы разрешил работодатель.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре по пешеходной зоне набережной ехал автомобиль Kia Optima. Очевидцы стали делиться кадрами в социальных сетях. Полицейские установили личность и задержали нарушителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

25 июня этого года около 09:00 в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеозапись, сделанную очевидцами и камерами наблюдения системы АПК «Безопасный Город». Также в полицию поступило сообщение от ЦУР Самарской области.

Водителем транспортного средства оказался 31-летний гражданин республики Армения, законно находящийся в России. По словам мужчины, ездить по пешеходной зоне ему якобы разрешил работодатель. Нарушитель на Kia развозил инструменты строителям, которые ремонтировали набережную.

В отношении водителя составили материал об административном правонарушении. Теперь мужчине предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

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