Иностранца оштрафовали за езду на Kia Optima по пешеходной зоне набережной Самары

По словам мужчины, ездить по пешеходной зоне ему якобы разрешил работодатель. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре по пешеходной зоне набережной ехал автомобиль Kia Optima. Очевидцы стали делиться кадрами в социальных сетях. Полицейские установили личность и задержали нарушителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

25 июня этого года около 09:00 в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеозапись, сделанную очевидцами и камерами наблюдения системы АПК «Безопасный Город». Также в полицию поступило сообщение от ЦУР Самарской области.

Водителем транспортного средства оказался 31-летний гражданин республики Армения, законно находящийся в России. По словам мужчины, ездить по пешеходной зоне ему якобы разрешил работодатель. Нарушитель на Kia развозил инструменты строителям, которые ремонтировали набережную.

В отношении водителя составили материал об административном правонарушении. Теперь мужчине предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

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