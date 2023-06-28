Самарский врач рассказал, как можно выявить наркотическую зависимость во время диспансеризации

Врачи рассказали о рисках, связанных с употреблением наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач рассказал, как диспансеризация и профилактические осмотры выявляют наркологические расстройства. В регионе снизилось количество зарегистрированных случаев.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, в регионе количество зарегистрированных случаев наркомании на 100 тысяч человек – снизилась на 13,5% по сравнению с 2021 годом. Такого результата удалось достичь при слаженной работе субъектов профилактики. Главврач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань отметил, что наркоманию можно выявить при профилактических медосмотрах. Специалисты проходят посещают обучающие семинары и узнают о факторах риска наркологических расстройств.

После обследования пациентов направляют на консультацию к психиатру-наркологу. Врачи предупреждают, что употребление незаконных веществ связано с рисками интоксикации и развития тяжелых патологических состояний.