Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам

Для многонациональной Самарской области это общий праздник добра, братства и духовного совершенствования. Фото: правительство Самарской области

В среду, 28 июня 2023 года, отмечается один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил мусульман региона с праздником.

— Это религиозное торжество напоминает о преданности человека Богу, милосердии Всевышнего, важности уважения к ближнему и оказания помощи друг другу. Эти ценности помогают преодолеть любые трудности и достойно пройти по жизни, — сказал глава региона.

Праздник Курбан-байрам отмечают представители разных народностей. Дмитрий Азаров отметил, что для многонациональной Самарской области это большой общий праздник добра, братства и духовного совершенствования.

Также по словам губернатора, между исполнительной властью и мусульманской общиной региона сформированы прочные связи, которые объединяют всех самарских мусульман, а совместные заботы и праздники укрепляют народное единство. Все это способствует укреплению государства, устойчивости экономики и росту уровня благосостояния жителей.

— Только вместе мы сможем и впредь делать нашу Россию сильнее и краше. От всей души желаю всем в эти праздничные для мусульман дни крепкого здоровья, счастья, объединяющей всех нас радости и всего доброго, — поздравил Дмитрий Азаров.

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