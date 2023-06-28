В Самаре не построили 15 школ и детских садов из-за бездействия должностных лиц

Прокурор города требует устранить нарушения градостроительного и земельного законодательства.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Прокуратура Самары обнаружила, что не проводились работы по формированию и изъятию земельных участков под строительство 15 образовательных учреждений, которые предусмотрены генеральным планом города.
— Из-за бездействия ответственных должностных лиц отсутствует возможность построить школы и детские сады в густонаселенных микрорайонах. Это касается Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского и Красноглинского районов, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Все дело в том, что не проводились работы по формированию и изъятию в течение шести лет после подготовки градостроительной документации земельных участков, где должны были построить объекты образования.
Прокурор города в адрес главы Самары внес представление об устранении нарушений градостроительного и земельного законодательства. Сейчас акт находится в стадии рассмотрения.
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