В Самаре не построили 15 школ и детских садов из-за бездействия должностных лиц

Прокурор города требует устранить нарушения градостроительного и земельного законодательства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Самары обнаружила, что не проводились работы по формированию и изъятию земельных участков под строительство 15 образовательных учреждений, которые предусмотрены генеральным планом города.

— Из-за бездействия ответственных должностных лиц отсутствует возможность построить школы и детские сады в густонаселенных микрорайонах. Это касается Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского и Красноглинского районов, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Все дело в том, что не проводились работы по формированию и изъятию в течение шести лет после подготовки градостроительной документации земельных участков, где должны были построить объекты образования.

Прокурор города в адрес главы Самары внес представление об устранении нарушений градостроительного и земельного законодательства. Сейчас акт находится в стадии рассмотрения.

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