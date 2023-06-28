В Самарской области выпускники и первокурсники чаще устраиваются на вакансию курьера

В регионе становится все больше курьеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выпускники и первокурсники часто устраиваются на вакансию курьера. В регионе высокий уровень новых резюме, претендующих на работу.

По информации сервиса Зарплата.ру, наибольшая доля резюме проходится на соискателей возрастом до 20 лет -33% от всех резюме. На кандидатов 20-30 и 30-40 лет приходится 20% и 18% резюме соответственно. При этом, на работе у 78% опрошенных среднее образование, у 12% респондентов средне-специальное, у 8% - высшее, у 2% - неоконченное высшее.

Специалисты в последнее время наблюдают у курьеров рекордную медианную зарплату – в последние полгода она составляет 100 тысяч рублей.